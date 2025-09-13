Claudia Sheinbaum Pardo: 11 meses de gestión ha logrado la continuidad de López Obrador y con ello la reducción de la pobreza y mejorar la, seguridad en nuestra patria Méxicana.

En sus primeros 11 meses como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ha trazado un camino de éxito, trabajo y combinando la continuidad de políticas clave con un enfoque innovador en áreas estratégicas. Su administración se ha caracterizado por un fuerte compromiso con la agenda social, la sostenibilidad y la digitalización.

Claudia Sheinbaum Pardo ha reforzado los programas sociales existentes, ampliando su alcance y optimizando su eficiencia. Programas como “Sembrando Vida” y las becas para estudiantes de bajos recursos han recibido un impulso adicional, consolidándose como pilares de su política social. Además, se han implementado nuevas iniciativas para apoyar a grupos vulnerables, como mujeres y adultos mayores.

Otro de sus logros, es trabajar hacia una economía más verde es una prioridad para la presidenta.

Durante su labor, se han promovido proyectos de energías renovables, como la construcción de parques solares y eólicos. Así mismo se han implementado medidas para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación en las principales ciudades del país.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha apostado fuertemente por hacer más digitales los servicios públicos. Lanzando plataformas en línea para facilitar trámites gubernamentales y mejorar la transparencia en la gestión pública. Además, se ha promovido el uso de tecnologías de la información para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la corrupción.

Es importante comentar que a pesar de los avances logrados, la presidenta enfrenta importantes desafíos. La seguridad pública sigue siendo su preocupación central, pero va mejorando con la reducción de homicidios.

Así mismo la reactivación económica requiere de medidas audaces y efectivas.

Sin embargo, el trabajo de la presidenta ha demostrado una capacidad de adaptación y una visión estratégica que permiten vislumbrar un futuro prometedor para México.

En resumen, los primeros 11 meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo han sido un período de consolidación de políticas exitosas y de innovación en áreas clave. Su enfoque en el bienestar social y la, seguridad marcan ruta clara para el futuro de México.

Por. Antar Moises N.