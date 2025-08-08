Detienen a implicado en homicidio de delegado de la FGR en Tamaulipas.

Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; presunto integrante de “Los Metros”

Jaret Roberto “H” fue detenido en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se ocultaba

Autoridades federales y estatales detuvieron a Jaret Roberto “H”, identificado como presunto integrante del grupo criminal Los Metros, brazo operativo del Cártel del Golfo, señalado como uno de los implicados en el asesinato de Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas.

La captura se realizó en un centro de rehabilitación de adicciones ubicado en Reynosa, donde el sospechoso se mantenía escondido para evadir la acción de la justicia. La detención fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento coordinadas por fuerzas de seguridad federales.

El homicidio de Vázquez Reyna ocurrió el 4 de agosto de 2025, cuando el funcionario circulaba en su vehículo por una vialidad de Ciudad Victoria. Hombres armados lo interceptaron y le dispararon, provocando su muerte en el lugar. El ataque generó un fuerte operativo en la capital del estado y el despliegue de investigaciones para ubicar a los responsables.