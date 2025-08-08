Señala presidenta a, Ricardo Anaya y Jorge Romero de corruptos e hipócritas.

Señala de hipocritas la presidenta a Ricardo Anaya y Jorge Romero por sus, shows cuando ellos se han beneficiado del poder Romero en el cartel inmobiliario y Anaya se fue 6 años a EEUU huyendo de los moches y delitos qué tiene en México, solo esta libre por el fuero de ser senador plurinominal.

Que opinan.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #ricardoanaya #PAN