Detienen al llanero por extorsión en Michoacán.

Detienen en Michoacán a “Llanero”, presunto extorsionador del sector limonero

Michoacán.– Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fuerzas federales y estatales detuvieron en Michoacán a Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, señalado por su presunta participación en el cobro de extorsiones al sector limonero en la región de Apatzingán y Tierra Caliente.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Fiscalía estatal.

De acuerdo con las autoridades, el detenido también estaría vinculado con actividades de reclutamiento y entrenamiento de nuevos integrantes de una célula delictiva que operaba en la zona.

El Gobierno de México destacó que se continuará trabajando en coordinación con el Gobierno de Michoacán para proteger los ciclos productivos y garantizar condiciones de seguridad y justicia en la entidad.