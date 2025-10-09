LocalNacional

Detienen al llanero por extorsión en Michoacán.

adminBy 52 views

Detienen en Michoacán a “Llanero”, presunto extorsionador del sector limonero

Michoacán.– Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fuerzas federales y estatales detuvieron en Michoacán a Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, señalado por su presunta participación en el cobro de extorsiones al sector limonero en la región de Apatzingán y Tierra Caliente.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Fiscalía estatal.

De acuerdo con las autoridades, el detenido también estaría vinculado con actividades de reclutamiento y entrenamiento de nuevos integrantes de una célula delictiva que operaba en la zona.

El Gobierno de México destacó que se continuará trabajando en coordinación con el Gobierno de Michoacán para proteger los ciclos productivos y garantizar condiciones de seguridad y justicia en la entidad.

admin

Alito Moreno y su riqueza inexplicable.

Previous article

Sacan a Dina Boluarte del gobierno peruano

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Local