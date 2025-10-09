Alito Moreno y su riqueza inexplicable.

#EnBlancoYNegro Alito Moreno admite desconocer cuántos terrenos posee, así lo expresa en un audio que sube la gobernadora Layda Sansores y el lanza ataques sin pruebas contra la 4T.

En un nuevo audio difundido en redes sociales, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, reconoció que no sabe cuántos terrenos tiene, lo que ha reavivado las críticas en torno a su patrimonio y presunto enriquecimiento ilícito.

Durante la grabación, Moreno arremete contra el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), lanzando descalificaciones sin presentar pruebas o argumentos que sustenten sus señalamientos.

Cabe recordar que en meses anteriores, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha hecho públicas diversas investigaciones y documentos que vinculan al líder priista con la adquisición de múltiples propiedades cuyo valor no coincide con sus ingresos como servidor público.

Hasta el momento, Alito Moreno no ha ofrecido una explicación clara ni documentación que respalde la legalidad de su patrimonio, mientras crece el escrutinio público sobre su fortuna.

Porque callar, si todo su patrimonio es honesto, que explique, solo busca llamar la atención, pero que no olvide que el pueblo ya está informado, no son los tiempos donde el PRI tenía el poder.

