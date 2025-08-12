Donald Trump contra indigentes en Washington D.C.

Una más de #Trump Sacara de las calles a las personas sin hogar, que muchos son de otros países y acusa qué ensucian la ciudad de #washingtondc que eso provoca el crecimiento de criminalidad.

Donald Trump en conferencia de prensa, anunció el despliegue inicial de 800 efectivos de la Guardia Nacional, con la posibilidad de movilizar más fuerzas si fuese necesario, y sometió a la policía local a control federal invocando la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia.

El objetivo declarado fue remover campamentos de personas sin hogar, restablecer el orden urbano y “embellecer” la ciudad.

¿Se han implementado estos planes?

Sí, la orden ya está en marcha: Trump indicó que las operaciones para remover campamentos y aumentar la vigilancia federal en zonas con personas sin hogar ya han comenzado.

¿Cuál es la posición de la oposición y las autoridades locales? La alcaldesa Muriel Bowser y grupos defensores de derechos humanos han rechazado las medidas, calificándolas de autoritarias y desproporcionadas.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #usa #DonaldTrump #EEUU #estadosunidos