Se viene la reforma electoral, por eso andan tan alterados en el PRIAN, Alito Moreno, se le acaba su negocio de imponer candidatos y candidatas plurinominales, así mismo Lilly Tellez, Kenia López Rabadán, Ricardo Anaya, Marko Cortés, estos que viven del erario de los mexicanos y no ganan elecciónes, solo reciben premios de plurinominales para vivir de tus impuestos y de todo México.
Que opinan..
Se les puede acabar el negocio al PRIAN.
Se viene la reforma electoral, por eso andan tan alterados en el PRIAN, Alito Moreno, se le acaba su negocio de imponer candidatos y candidatas plurinominales, así mismo Lilly Tellez, Kenia López Rabadán, Ricardo Anaya, Marko Cortés, estos que viven del erario de los mexicanos y no ganan elecciónes, solo reciben premios de plurinominales para vivir de tus impuestos y de todo México.
Comments