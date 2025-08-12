Se les puede acabar el negocio al PRIAN.

Se viene la reforma electoral, por eso andan tan alterados en el PRIAN, Alito Moreno, se le acaba su negocio de imponer candidatos y candidatas plurinominales, así mismo Lilly Tellez, Kenia López Rabadán, Ricardo Anaya, Marko Cortés, estos que viven del erario de los mexicanos y no ganan elecciónes, solo reciben premios de plurinominales para vivir de tus impuestos y de todo México.

Que opinan..

elcambiodemexico