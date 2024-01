Dos bocas una refinería de los mexicanos que demostró qué se puede hacer más que una barda sin corrupción, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador comprometio a realizarla y ahí están los resultados con Rocío Nahle quien fue la encargada de construir lo que parecía imposible. Hoy solo callan ante cada compromiso qué ha cumplido el gobierno federal. Que opinan de la labor del presidente López Obrador quien en poco tiempo se retirara de la política y aun cuando muchos mexicanos no quisieran,tiene tomada su decisión de no volver a hacer aparición alguna en la política,es tiempo de dedicarse a su familia y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller Www.elcambiodemexico.com

You may also like