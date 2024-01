Claudia Sheinbaum presenta a Miguel Torruco Garza Quien puede lograr llevar la alcaldia Miguel Hidalgo en la #CDMX a la transformación que ha comenzado desde 2018 con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Es momento de no dar tu voto a personajes de la política pasada que buscan librar los problemas que tienen por las denuncias de ciudadanos sobre los conflictos inmobiliarios, por ello buscaron callar a la Fiscalía de la Ciudad de México al quitar La ex fiscal Ernestina Godoy. Puedo tener la certeza con Miguel Torruco Garza todo cambiará, un joven con ideales y principios que no tiene señalamientos de corrupción. Viene de una familia con enseñanzas de amor por la familia, con una honestidad inquebrantable, acomodada con gran calidad humana, el busca el equilibrio para esta alcaldía que la gente pueda sobresalir, crecer, obtener seguridad, sin duda las bases de la 4ta Transformación, apoyar a los más necesitados a tener comida en la mesa, y con ello sacar quienes han hecho mucho daño a los mexicanos, tu por quien votarías, escríbelo aquí en los comentarios. Www.elcambiodemexico.com

