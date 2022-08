Ebrard descarta que México abandone el T-MEC por consultas sobre política energética

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que México esté considerando abandonar el T-MEC por las consultas, y posible panel de solución de controversias, en materia energética que pidió Estados Unidos.

Te recomendamos: México admite revisión laboral de EUA contra planta en Piedras Negras, Coahuila

“Desde luego que no, no hay tal y por supuesto que el tratado es muy importante para México. Y el hecho de que tengamos una diferencia con Estados Unidos respecto a un tema, pues no quiere decir ni que se va a colapsar la relación bilateral, ni que vamos a dejar de estar en el Tratado. Eso no es así, ni tenemos una indicación del presidente en esa dirección… esta insistencia en que tiene que haber un conflicto mayor con Estados Unidos, creo que carece de fundamento”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.