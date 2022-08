PRI, PAN y PRD anuncian foros alternos para analizar reformas electorales

Con la consigna de no aprobar la iniciativa presidencial en materia electoral que busca desaparecer al INE, la coalición Va por México, que integran PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, anunció la realización de foros alternos para el análisis de las reformas electorales presentadas.

Te recomendamos: Inician en la Cámara de Diputados Foros del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral

“Y vamos a abrir el debate, vamos a confrontar estos foros de simulación con verdaderos foros para discutir la reforma electoral que el país hoy requiere, no vamos a discutir bajo la lógica de narrativas como ‘desaparezcamos al INE’, ahí lo ha dicho ya el bloque Va por México, y lo digo a nombre del PRD, pero también del PAN y del PRI: la reforma constitucional para desaparecer al INE no va a pasar y eso no requiere siquiera una discusión, o estas cuestiones que incluso son poco serias de que la gente pueda votar por consejeros electorales, eso no sucede en ningún país del mundo”, dijo el diputado Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD.