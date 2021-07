Ebrard no hizo propaganda gubernamental al responder a The Economist: TEPJF

“Lo veo clarísimo que buscó fomentar el menosprecio y la degradación de las mujeres sin ningún parámetro a nivel individual, por supuesto, pero también para que la sociedad las estigmatice, las tache y les ponga una letra escarlata como asesinas, así de simple, así es que esa manera, de la manera en la confección de este spot, pues a mí me parece que sí hay una clara provocación hacia la criminalización de las mujeres por quien sea, no por las vías legales”, destacó Gabriela Villafuerte, magistrada de la Sala Especializada del TEPJF.

“Es decir, es un repaso, es digamos en una carta que además de contrarrestar y contestar lo que dijo el artículo The Economist, pues desde mi punto de vista al hacer este repaso pormenorizado desde las promesas cumplidas de campaña y hoy como gobierno, la manera en que se ataca la pobreza en México, todos los logros que se han tenido en terreno de finanzas, economía y todo lo demás, la pandemia por supuesto, a mí me parece que es una, es lo que se identifica como propaganda gubernamental”, indicó Gabriela Villafuerte, magistrada de la Sala Especializada del TEPJF.

“No se actualiza la propaganda gubernamental, pues me parece que no hay una intencionalidad en las manifestaciones del sujeto denunciado de generar simpatía o adhesión a algún proyecto político o a una acción de gobierno, sino que, por el contrario, lo que se persigue es contestar una posición, la posición planteada por un medio”, señaló Rubén Jesús Lara, magistrado presidente de la Sala Especializada del TEPJF.

La carta que difundió el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en respuesta al artículo difundido en la revista The Economist en el que cuestionaba la gestión del presidente, no fue propaganda gubernamental, determinó la Sala Especializada del Tribunal Electoral, en votación dividida.