Educación será declarada actividad ‘súper esencial’ para garantizar regreso a clases: AMLO

“Es opcional porque el que no quiera llevar a sus hijos a la escuela por alguna razón, pues es libre, de ahí poco a poco se va a ir regularizando… Además, lo he dicho, pero México junto con Bangladesh son los dos países en el mundo que han mantenido más tiempo cerradas las escuelas; nos va afectar más adelante”, afirmó.

“Desde luego, súper esencial, es básica, es fundamental, la verdad ya no podemos tener a los niños encerrados o dependiendo por completo del Nintendo, eso es muy tóxico, yo soy respetuoso de todo, pero es muy enajenante estar recibiendo todo ese bombardeo de información, mucha violencia en los juegos, pero sobre todo están ensimismados, y el ser humano no puede vivir así, somos eminentemente sociales, tenemos que convivir con otros y eso es lo que se logra en la escuela, por eso se aprende, no sólo lo que se imparte de enseñanza, sino lo que se recoge de información, de experiencia de otros compañeritos, compañeritas, de los maestros, de los padres de familia”, manifestó el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina desde Los Cabos, Baja California Sur.