Padre llora mientras sostiene el ataúd de su hijo de ocho semanas, asesinado por su madre

Una imagen conmovió a Reino Unido y al mundo, en ella se observa a un hombre que, entre copiosas lágrimas, sostienen el ataúd en el que está el cuerpo de su hijo muerto, tenía apenas ocho meses de vida y presuntamente fue asesinado por su propia madre. Los hechos tuvieron lugar en Belfast, Irlanda del Norte.

El hombre de la fotografía se llama Liam O’Keefe y en el ataúd blanco lleva el cuerpo de su pequeño que en vida llevaba el mismo nombre. Se dirige al crematorio de Roselawn.

Presuntamente, el niño murió en su propio hogar, Brompton Park, tras ser apuñalado por la madre. La mujer, de nombre Raluca Ioana Tagani, además intentó asesinar a su hija de dos años, quien hasta donde se sabe, tiene lesiones graves y se encuentra hospitalizada entre la vida y la muerte.

La madre de 29 años, acusada de homicidio e intento de homicidio, ya compareció ante un tribunal local y permanece en prisión preventiva. Se presentará de nuevo ante la Corte el 27 de agosto.

Por su parte, el padre dice sentirse “con el corazón verdaderamente roto”. “Todos estamos devastados”, dice. Pero agradece el apoyo de los vecinos y del resto de la comunidad, que lo han apoyado e incluso organizaron una colecta en la que juntaron casi 4 mil libras (111,042 pesos aproximadamente).

VIDEO: Emotional scenes in Ardoyne tonight at a vigil following the death of baby Liam O’Keefe.

The infant’s father, Liam senior, thanked the local community for their support after prayers had been said by the family priest. pic.twitter.com/x0diHYvK51

— Q Radio News (@qnewsdesk) July 29, 2021