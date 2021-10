EEUU pide a sus ciudadanos evitar viajes a Tamaulipas por violencia

“Confirmada la identidad de Ariel Treviño ‘El Tigre’, uno de los agresores abatidos en los hechos de Matamoros. El Gobierno de Tamaulipas reitera que utilizará todos los recursos a su alcance y no escatimará esfuerzos en el combate a los grupos delictivos. No habrá tregua contra los violentos”, apuntó en un mensaje.

