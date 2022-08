Ejército tenía militar infiltrado en Normal de Ayotzinapa; pudo haber salvado a los 43: Encinas

“No hay ningún parecido, la verdad histórica dice que incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, nosotros hemos señalado que intervinieron varios grupos y los dispersaron, y hubo distintas formas de intervención en las agresiones contra los estudiantes, yo no veo ningún punto de coincidencia en ello, no hay ningún indicio de vida, y eso no es coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad, existen elementos suficientes para que la fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que está llevándose a cabo las diligencias judiciales correspondientes”, comentó.

El subsecretario Alejandro Encinas aclaró que las conclusiones preliminares que indican que no hay indicios de vida de los estudiantes y no se parecen en nada a la llamada “verdad histórica” que se manejó en su momento.