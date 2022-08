Morena rechaza acusación de Jaime Bonilla sobre narcogobierno en Baja California

“No secundo, no me sumo a la denuncia hecha por el senador Bonilla contra la gobernadora de Baja California norte. Tengo una opinión positiva de Marina, como la tengo del senador Bonilla; lo considero mi amigo y lo considero un correligionario que desde hace más de 15 años está luchando con el presidente López Obrador. Quizá fue un momento de una actitud desesperada o de agravio que él sintió en semanas pasadas, pero yo los conmino al diálogo”, señaló Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

