El ex panista Rommel Pacheco pierde Mérida y lo premian con la CONADE con millones de pesos de presupuesto.

Realizan inauguración de juegos en la CONADE, Mario Delgado, Rommel Pacheco, entre otros que estuvieron presentes, realmente se merece un ex panista qué voto y atacó en diversas ocasiones al ex presidente de México #LópezObrador lo acepta Delgado en Morena, lo ponen de candidato en Mérida, pierde la contienda contra acción nacional, aun así deciden darle la CONADE, una dependencia que es de la Secretaría de Educación Pública, que esta bajo la orden de Mario Delgado, pierde Mérida y lo premian con un puesto donde se mueven millones de presupuesto, realmente creen que se lo merece. Que opinan. Www.elcambiodemexico.com

You may also like