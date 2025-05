Las visas canceladas a la política puede ser una estrategia de Donald Trump.

Sin decir los motivos de la cancelación de visas a Marina Del Pilar y su esposo, los mensajes que suben para hacer creer que EEUU está interviniendo en las detenciónes en México, todo esto puede traer un trasfondo político, saben que hay relación cercana de la presidenta de México con la gobernadora de Baja California Marina Del Pilar, después que reciben a familias de algunos detenidos qué están en EU, buscan ejercer presión y buscar un arreglo con el gobierno federal de México, para aceptar que puedan ingresar las fuerzas especiales de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no habla este tema para evitar una confrontación qué seguramente se dará a futuro de no cambiar su postura el presidente de USA, al buscar ahora afectar a los migrantes con cobros en sus remesas, será hora que el gobierno de México, separe más la relación con este país y buscar otros horizontes para emprender como Canadá, China, realmente este país de Trump sin mexicanos que haría, son quienes trabajan día a día para crear cimientos para la construcción de estados unidos. Que opinan. Www.elcambiodemexico.com

