EL MUNDO VOLTEA A VER A MÉXICO POR LAS GRANDES OBRAS DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN.

Observó como los opositores buscan provocar al presidente para hacerlo desistir de comunicar toda la infraestructura que realizan los gobiernos de la 4T, en todo el mundo hablan de México, intentan desestabilizar para evadir este tema y los mexicanos olviden lo positivo para escuchar lo negativo que intentan meter en nuestras mentes quienes no aceptan el crecimiento nacional imagino que pocos han escuchado de la reserva de la Biosfera en Maya Sian Ka’an en el bello estado de Quintana Roo, su nombre es hogar del jaguar, Una las Áreas Naturales Protegidas con mayor biodiversidad del país. Al día de hoy se tiene registradas 4 mil 90 especies de flora y fauna, una hermosa belleza natural, un habitan impresionante para los diferentes animales que requieren espacios y la gobernadora Mara Lezama estará cuidando estos lugares que hacen mágico este estado, muchos desconocen que se realizó el cablebús con récord Guinness es el teleférico urbano más largo del mundo en la ciudad de México, la Línea 2 fue inaugurada como la línea de teleférico urbano más larga del mundo, con 10.55 kilómetros de longitud entre la estación Constitución 1917 de la Línea 8 y Santa Marta de la Línea A, ambas del Sistema de Transporte Colectivo, magnas obras que son reconocidos en este planeta por diversos países, pero aquí la oposición busca la confrontación para evitar que el presidente informe lo que realiza, el tren maya se logró construir en solo cuatro años una obra faraónica que actores, políticos, empresarios buscaron de muchas formas detener el crecimiento, buscando su beneficio económico que tienen, este proyecto detonará el crecimiento en el sureste y Caribe de México es uno de los principales estandartes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin importarles este país, mexicanos que viven en países de primer mundo en Estados Unidos como el actor Eugenio Derbez quien buscó desestabilizar a los mexicanos por la realización de esta construcción, lo hace sin visitar este país y ver por donde pasaría este tren, sobre todo las reservas ecológicas que creo el gobierno de la 4ta Transformación, solo desean ver nuevamente los gobiernos anteriores, así recibir los convenios económicos que estaban acostumbrados, millones y millones de pesos para tener la vida de sueño con la cual crearon fama, con dinero de los mexicanos, no aceptan que esto terminó y quieren más, por eso su interés de apoyar a los políticos de oposición. A López Obrador, así mismo la refinería Dos Bocas, que logró Rocío Nahle en solo 5 años. El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que conectará los puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, en Oaxaca. Aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Aeropuerto de Tulum Quintana Roo. La reserva natural del lago de Texcoco, recordemos que en esas lagunas querían realizar el aeropuerto internacional, solo hubo perdidas millonarias que afectaron la economía del país. Faltan las obras que realizan los estados que gobierna Morena con sus coaliciones. Por ello mi comentario que no existe una buena comunicación e información para los ciudadanos, el gobierno debe promover con la gente de nuestro país, los proyectos así lograrán entender la importancia de la continuidad y qué motivos tienen aquellos que perdieron el poder y control del gobierno federal, por ello pelean atacando día a día al mandatario y el gabinete que trabaja para entregar cuentas a los mexicanos. Crecemos y falta mucho por ver el país que merecemos. POR ELLO HOY PAÍSES IMPORTANTES COMO CANADÁ. LONDRES. ESTADOS UNIDOS ENTRE OTROS, VOLTEAN A VER LAS MAGNAS OBRAS QUE REALIZA ESTE GOBIERNO FEDERAL DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN.

You may also like