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QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRA MALOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO.

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QUEJAS Y DENUNCIAS POR MALOS TRATOS DE POLÍTICOS, DEPENDENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO, TIENEN UNA CONSIGNA DEL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador Y Claudia Sheinbaum ES TRATAR CON AMABILIDAD Y RESPETO A LOS CIUDADANOS, AQUÍ TE ESCUCHAREMOS, SUBIREMOS TUS QUEJAS A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO, ASÍ MISMO COMPARTE TU DENUNCIA, HAZTE ESCUCHAR, PRÓXIMAMENTE ESTAREMOS EN VIVO POR FACEBOOK Y YOUTUBE PARA TRANSMITIR LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN, AL MISMO TIEMPO LAS QUEJAS Y DENUNCIAS, HAGAMOS QUE LOS POLÍTICOS SEAN AMABLES, AYUDEMOS A QUE TRATEN BIEN A LA CIUDADANOS, TODOS LO MERECEMOS.
TU QUE OPINAS.

COMPARTE Y HAZ QUE LLEGUE A TODO MÉXICO.

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