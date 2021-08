El Presidente no tiene por qué meterse en Reforma Político-Electoral: Sauri Riancho

–Yo quisiera distinguir entre lo que está planteando la nueva bancada que va a iniciar el próximo 1 de septiembre, como parte de la 65 Legislatura, y lo que el Grupo Parlamentario del PRI planteó cuando se presentó uno de los temas relacionados con lo que el Presidente está intentando proponer, me refiero al tema del financiamiento público, una reducción drástica del financiamiento dirigido a los partidos en general, y la posición del PRI fue en sentido negativo a esta propuesta presidencial. El contexto de esta propuesta tiene dos propósitos centrales: uno es reducir el costo de los procesos electorales, el financiamiento a los partidos y lo que cuesta el INE; y el otro propósito es muy claro, quitar a los consejeros, quitar a magistrados del TEPJF y sustituirlos por otros bajo el pretexto de la reducción del número. Se pretende hacer un cambio de personas porque no ha habido empatía entre el Presidente de la República y los consejeros, especialmente el Consejero Presidente del INE.

“Yo creo que el Presidente López Obrador se quedó en esa década de la transición., inmediata a la década de la transición democrática; la década de 1980. Y si me aprieta un poco en la década de 1970, porque cómo le gusta el presidencialismo autoritario, el presidencialismo que inspiró el libro de Jorge Carpizo sobre el presidencialismo mexicano. Este fin de semana tuve un plática con un grupo de estudiantes los 11 pilares del presidencialismo y en una especie de check list les iba diciendo: ‘a ver, cómo va el debilitamiento del Poder Legislativo, que es el segundo pilar”, y pues este trienio que está concluyendo hubo un debilitamiento real del Poder Legislativo y no es una apreciación subjetiva, es una apreciación sustentada en que nunca como ahora se había presentado este número de acciones de inconstitucionalidad y ce controversias constitucionales contra legislación que aprobamos la mayor parte de ella fue controvertida por mayoría”, dijo la legisladora nacida en Mérida, Yucatán, en una entrevista en “Los Periodistas”, programa que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, y que se transmite en SinEmbargo al Aire por la plataforma de YouTube.