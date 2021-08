Video: Cada semana “le propone matrimonio” a su esposa con Alzheimer; ella siempre dice que sí

A través de TikTok se hizo viral una peculiar pero conmovedora propuesta de matrimonio. Todas las semanas, él le pide matrimonio a su esposa, quien padece Alzheimer, y ella siempre dice que sí.

El 14 de agosto la tiktoker Katy Kat publicó este tierno video y desde entonces ha acumulado 12.5 millones de reproducciones en la plataforma.

Mira el video en seguida:

This one hits home. It runs in my family.

♬ Metamorphosis – Danilo Stankovic