El silencio de los panistas.

Lo que hoy critican los panistas, en el pasado lo callaron. El caso de Genaro García Luna es un recordatorio incómodo mientras el PAN gobernaba.

Paradójicamente, no fue México quien llevó ante la justicia a su exsecretario de Seguridad, sino Estados Unidos. Allá se abrió el proceso, se presentaron pruebas y finalmente se dictó sentencia. En nuestro país, el tema se intentó minimizar, como si la omisión borrara la responsabilidad histórica.

Hoy, esos mismos actores políticos levantan la voz contra lo que llaman “persecución” o “justicia selectiva”. Sin embargo, su memoria es corta: guardaron silencio cuando era su deber hablar y actuar.

México no olvida. La historia ya registró quiénes callaron, quiénes solaparon y quiénes tuvieron que ser señalados desde el extranjero para que la verdad saliera a la luz.
