Rocío Nahle entrega más de 100 camiones para Veracruz.

Más de 100 camiones nuevos para Veracruz con el servicio ULÚA

En la zona conurbada Veracruz–Boca del Río se pondrá en marcha el nuevo sistema de transporte ULÚA, que contará con más de 100 unidades nuevas.

Este día fueron presentados los avances del proyecto y se pudieron observar las unidades que pronto estarán en circulación. La implementación se desarrolla en coordinación con concesionarios, operadores y el nuevo sistema de pago electrónico, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno y seguro para los usuarios.

