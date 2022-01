Enfermera cae en coma por covid y se salva de ser desconectada gracias al viagra

A lo largo de la pandemia de covid muchas historias increíbles han salido a la luz y a este grupo se debe sumar la de Mónica Almeida, una enfermera que estuvo en coma y logró salvarse de ser desconectada, gracias al uso del viagra. Esta es la historia.

Mónica Almeida, de 37 años, trató a pacientes de covid mientras trabajaba para el Servicio Nacional de Salud (NHS en sus siglas en inglés) de Lincolnshire, Inglaterra, pero en octubre pasado dio positivo a la enfermedad.

Almeida, madre de dos hijos, perdió el sentido del gusto y del olfato, además de que comenzó a toser sangre al cuarto día de su diagnóstico. Al día siguiente sus niveles de oxigenación también bajaron, por lo que los médicos buscaron restablecerlos pero su estado empeoró, por lo que fue enviada a la unidad de cuidados intensivos. Cayó en coma el 16 de noviembre.

La gravedad del caso de Almeida era tal que incluso sus papás volaron de Portugal a Inglaterra para despedirse de ella. Sin embargo, a tres días de ser desconectada, los médicos decidieron utilizar un tratamiento inusual: viagra, mismo que le permitió a Mónica salir del coma el 14 de diciembre y volver a casa en la víspera de Navidad.

“Fue mi pequeño milagro de Navidad”, aseguró Almeida, quien también estableció que “definitivamente fue el viagra” lo que la salvó.

El viagra había sido puesto en una lista de fármacos como un posible tratamiento coadyuvante para los pacientes covid, esto debido a que la píldora dilata los vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias.

“En 48 horas me abrió las vías respiratorias y mis pulmones empezaron a responder. Si piensas en cómo funciona, expande los vasos sanguíneos. Tengo asma y mis sacos de aire necesitaban un poco de ayuda”, dijo la enfermera, quien se está recuperando en su casa en compañía de su esposo y sus dos hijos, uno de 9 y otro de 14.

Pese al conocimiento del efecto que provoca el viagra, en primera instancia Mónica Almeida no creyó que esto le hubiera salvado la vida, pero un médico lo confirmó. “Pensé que estaba bromeando, pero me dijo: ‘no, de verdad, has tomado una gran dosis de viagra’”, relató la enfermera al medio The Sun.

En el Reino Unido, el viagra puede administrarse a pacientes con covid, si estos han aceptado participar en un estudio para probar fármacos experimentales. Además, los científicos siguen realizando pruebas para determinar si se puede usar de la misma manera que la inhalación de óxido nítrico, mismo que puede aumentar los niveles de oxígeno en la sangre.