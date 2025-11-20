Enorme equivocación del secretario de turismo de Veracruz Igor Roji.

Se equivoca el secretario de Turismo de Veracruz Igor Roji ante diputados congunde Totutla como zona de playa cuando esta en las altas montañas, seguramente hablaría de Tecolutla donde es turístico con playas.

En una reciente comparecencia ante legisladores del Congreso de Veracruz, el secretario de Turismo estatal, Igor Rojí López, protagonizó un error que rápidamente se volvió tendencia. Durante su intervención, el funcionario afirmó que Totutla era uno de los destinos de playa más visitados del país.

La confusión llamó de inmediato la atención, pues Totutla es un municipio ubicado en la región montañosa central de Veracruz, sin costa, mientras que el destino al que aparentemente pretendía referirse era Tecolutla, reconocido por sus playas y por ser uno de los atractivos turísticos más populares del norte del estado.

El tropiezo no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la falta de precisión y conocimiento del titular de Turismo sobre la propia geografía veracruzana. Para muchos, el desliz no fue un simple lapsus, sino un reflejo de la necesidad urgente de que las autoridades encargadas de promover al estado tengan un dominio claro de sus regiones, municipios y vocaciones turísticas

En un sector tan competitivo como el turismo, donde cada palabra cuenta y cada destino requiere promoción seria y profesional, errores como éste no pasan desapercibidos. Y menos cuando provienen de quien, precisamente, debería ser el principal promotor de la riqueza natural y cultural de Veracruz.