Joven panista acusa persecución política.

Edson, decir que eres apartidista y que no recibes financiamiento no es ingenuidad: Es fingir.

Y usarlo como escudo para victimizarte no te hace independiente:te hace convenenciero.

Porque tu problema no es que sea político, es personal: no te atreves a decir la verdad.

Y cuando a alguien le da pena admitir quién lo respalda, es porque sabe perfectamente que hizo y te descubrieron, eso te molesta porque perdiste muchos privilegios, seguramente en acción nacional te cerrarán la llave al verte descubierto.

Deja de hablar como un mártir, la regaste, dices que no militabas en ningún partido político y salió que si!!

La gente ya entendió que tu narrativa no es transparente, es estrategia. Y una muy mala a mi parecer.

Ni hablar caíste en tu misma red, tu solo te señalaste.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #GeneracionZ