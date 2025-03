ERNESTO ZEDILLO FUE QUIEN JÚBILO A LA SUPREMA CORTE Y HOY PIDE DEFENDERLA.

Ernesto Zedillo no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, mediante la figura de jubilación inmediata, separar de su cargo a sus 26 ministros. Sucedió en 26 días: el primer mandatario en ese momento Ponce de León firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, cuya génesis tomó 52 días del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995. Eso se le olvida a opositores y al mismo ex presidente Ernesto Zedillo, quien está hablando de las reformas de la suprema corte de la nación, acaso no tiene memoria. Que opinan. Www.elcambiodemexico.com

You may also like