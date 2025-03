Hay nuevo libro de Beatriz Gutiérrez Müller

Gutiérrez Müller expresó su entusiasmo por la publicación de su nuevo libro, destacando Rogelio Fernández Güell. Poesía reunida’ es un homenaje merecido a un destacado costarricense, maderista y escritor, cuyo fallecimiento prematuro no le impidió dejar un legado literario que, sin duda, habría florecido aún más con el tiempo. La esposa del ex presidente López Obrador, continúa con su labor de lectura y trabajo en nuestro país. Www.elcambiodemexico.com

