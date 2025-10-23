Esta vez el poder y dinero no salvo a Salinas Pliego de pagar las millonarias deudas.

Salinas Pliego su molestia con los zurdos es por si conflicto con el SAT y el pago de miles de millones de pesos que deberá pagar.

Un fallo de la Corte obliga al magnate de Totalplay a pagar 580 millones de dólares a inversionistas extranjeros.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa marcó un precedente, por primera vez en décadas, uno de los hombres más poderosos del país enfrenta la posibilidad real de rendir cuentas y pagar la deuda que señalan el el SAT y provocó serios enfrentamientos entre López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum con el dueño de Tv azteca y ADN noticias.

Durante años, Ricardo Salinas Pliego ha construido una imagen de empresario agresivo y imponente con palabras fuertes contra quien habla en su contra, ocupando el poder de la tv y los medios afines a su grupo que desafía al gobierno, a los burócratas y a los medios. Pero los tribunales ya no se dejan intimidar por discursos en redes sociales ni por fortunas televisadas, le han recordado una verdad con este nuevo Poder judicial que sus ofensas y agresividad no los detendrá de hacer justicia.

El fallo que le ordena pagar 580 millones de dólares a inversionistas extranjeros no solo es un golpe económico, sino un golpe simbólico a esa élite que creía tener inmunidad.

A lo largo de los años, el dueño de TV Azteca ha acumulado conflictos con el SAT, demandas internacionales y denuncias por prácticas empresariales cuestionables.

Se acabó esa forma de presentarse como una víctima frente al estado.

No olvidemos que su riqueza fue forjada gracias a las concesiones y privilegios que el propio Estado le otorgó y aunque no lo acepte, quienes lo apoyaron lo han externado en distintas ocasiones, entre ellos el hermano de Carlos Salinas De Gortari, Raúl Salinas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en un principio de su administración qué en México ya no hay intocables.

Su apuesta por una justicia fiscal equitativa no solo implica que los pobres dejen de cargar con el peso del sistema, sino que los ricos los verdaderamente poderosos paguen lo que deben, sin privilegios como sucedía en épocas del PRI y PAN.

El caso Salinas Pliego es la prueba de fuego de esa promesa, se han enfrentado en distintas ocasiones a través de las redes sociales y X antes Twitter.

La 4T tiene frente a sí una oportunidad histórica: demostrar que la justicia no se negocia, que no hay cheque en blanco para los poderosos ni perdones disfrazados de acuerdos. Si Sheinbaum mantiene firme la línea, consolidará la credibilidad de un gobierno que se dice transformador que viene decidido a cero impunidad, de ceder ante la presión, confirmará que el Poder y el dinero sigue siendo la moneda más fuerte en México, aunque veo una presidenta qué no se dejara intimidar y menos aceptar acuerdos qué afecten al pueblo de México.

Por ahora, el mensaje es claro: la impunidad de cuello blanco ya no se viste de lujo sin consecuencias. Y aunque Salinas Pliego aún intenta hacer más espectáculo, queda claro que las ofensas al gobierno ya no le sale como en épocas pasadas, cuando su presión en su televisora era ley, ahora lo que está en juego no es su ego, sino la credibilidad de México y las promesas desde la llegada del la 4ta Transformación y lo dijo López Obrador en su momento ya no hay sus privilegiados.

