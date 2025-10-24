Reaprenden a chino que se fugó de prisión domiciliaria en Cuba

Zhi Dong N: el fantasma del crimen global y la fuga que exhibió al sistema judicial mexicano

El 30 de octubre de 2024, tras una investigación conjunta entre autoridades mexicanas y organismos internacionales, fue detenido en la Ciudad de México Zhi Dong “N”, señalado como un operador clave del tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y alianzas criminales con presencia en América, Europa y Asia. Su nombre ya figuraba en una Notificación Roja de Interpol, pero su captura fue presentada como un éxito de la cooperación internacional y el aparato de inteligencia mexicano.

Sin embargo, ese logro se desmoronó en cuestión de meses. El 11 de julio de 2025, un juez en una de esas decisiones que parecen escritas por la impunidad le concedió prisión domiciliaria. Poco después, Zhi Dong “N” se fugó. La noticia sacudió a las instituciones y reveló una vez más la fragilidad del sistema judicial, donde la puerta giratoria de los tribunales se convierte en un pasillo de escape para los criminales más peligrosos.

El Gabinete de Seguridad reaccionó con un operativo urgente y alertas internacionales. Pasaron apenas unas semanas antes de que, el 31 de julio, las autoridades de Cuba, en un gesto de cooperación que merece reconocimiento, detuvieran nuevamente a Zhi Dong “N” junto a dos cómplices. Hoy, tras las gestiones de la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la SSPC y la SRE, el presunto criminal fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, cerrando por ahora un episodio que cruzó fronteras, embajadas y diplomacia.

Pero el caso deja una lección amarga: México puede tener capacidad de inteligencia y cooperación internacional de primer nivel, pero mientras el poder judicial siga actuando con opacidad o complacencia, el crimen organizado siempre encontrará una rendija para escapar.

La historia de Zhi Dong “N” no solo habla de narcotráfico y dinero sucio; habla de cómo la justicia mexicana, en ocasiones, parece trabajar para los criminales que debería castigar.

