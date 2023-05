El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó con mucho respeto al Congreso de EE.UU. cabrir una investigación por el hackeo a los archivos de @SEDENAmx, atribuido a Guacamaya, un supuesto grupo internacional de activistas. “El espionaje no ayuda para que haya relaciones de respeto. No es obligación hacerlo pero ayudaría en nuestras relaciones de apoyo y amistad. Www.elcambiodemexico.com

You may also like