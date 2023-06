Durante la tarde de este jueves, el jefe del Ejecutivo recorrió la terminal de gas natural licuado de Altamira, acompañado del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; la secretaría de Energía, Rocío Nahle García; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz; de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza y de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Reyes Hernández. Además, el fundador y CEO de la empresa New Fortress Energy, Wesley Edens y el director de finanzas de New Fortress Energy, Christopher Guinta.

