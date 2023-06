“Yo lo que quiero es que la gente tenga médicos; estamos hablando de derechos humanos, esto no es ideológico, esto no es político” enfatizó.

“¿Qué es lo que necesitamos? Sabemos que hay que mejorar la infraestructura de salud, equipar centros de salud, hospitales; tener médicos, especialistas y enfermeros; que no falte el abasto de medicamentos, tenemos recursos y disposición para que se vayan resolviendo todas estas necesidades. ¿Qué requerimos? Aplicarnos todos, que todos ayudemos. (…) Hechos, no palabras. Vamos a hacer rendir mucho el tiempo que nos queda, pero sí tenemos que consolidar este sistema de salud”, enfatizó.