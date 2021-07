Estrella de pop ofrece pagar multa de atletas penalizadas por no usar bikini

A través de sus redes sociales, la artista estadounidense Pink ofreció pagar una multa impuesta al equipo femenino de balonmano playa de Noruega por usar pantalones cortos en lugar de la prenda requerida por su federación, un bikini.

Te recomendamos: Gimnastas alemanas usan un traje completo como protesta contra la sexualización de las deportistas

Alecia Beth Moore, mejor conocida por su nombre artístico de Pink (estilizado como P!nk), aseguró estar “muy orgullosa” de la postura del equipo noruego contra la regla que les impedía usar pantalones cortos al igual que el equipo varonil.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021