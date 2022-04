Expertos explican las posibles implicaciones de la reforma eléctrica

“Si los contratos no son buenos, pues obviamente se tienen que cancelar”, dice Nicolás Dominguez, investigador de la División de Ciencias y Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien recalca la importancia de los cambios legales: “Si las leyes no se cambiarán todavía habría esclavos en México, todavía las minas serían de España”.

“La reforma del 2013 les abrió ahí un paréntesis para que grandes fábricas pudieran producir su electricidad. Se entregaron 239 permisos, debería de haber 239 usuarios y hay 77 mil usuarios donde crearon un mercado paralelo, sin permiso de venta de suministro de electricidad. ¿Por qué no se les canceló? ¿Por qué no se les canceló? Porque se ampararon”, afirma la titular de la Secretaría de Energía.