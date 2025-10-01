Expropiaran propiedades de Alito Moreno en Campeche.

Expropiación alcanza a familia de “Alito” Moreno en Campeche

Por Antar Moisés

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció la expropiación de cuatro predios particulares en el fraccionamiento Miramar, con una superficie total de ocho hectáreas, para la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos de la Salud.

Entre los terrenos se encuentra uno propiedad de Yolanda Cárdenas Montero, madre del dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”. Otros dos predios pertenecen al empresario constructor Juan José Salazar, identificado como colaborador cercano del priista.

La medida se sustenta en la reciente reforma a la Ley de Expropiación de Campeche, aprobada el 3 de septiembre con la mayoría de Morena. El cambio redujo a cinco días el plazo para que los ciudadanos afectados presenten alegatos en su defensa, lo que provocó críticas de la oposición. Diputados del PRI y de Movimiento Ciudadano calificaron la reforma como “arbitraria” y contraria al derecho de audiencia.

Con esta decisión, el gobierno estatal busca avanzar en un proyecto educativo considerado prioritario, mientras que el anuncio abre un nuevo capítulo en la confrontación política entre Sansores y el dirigente nacional priista.