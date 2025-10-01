Panista robando boleta de triunfo de Morena en Querétaro.

boleta de votación luego de que el triunfo favoreciera a Morena.El hecho ha causado indignación y sorpresa, pues evidencia la desesperación del PAN en un estado históricamente gobernado por ese partido. La escena no solo es un acto ilegal, sino que también refleja la tensión política que atraviesa Querétaro, donde los resultados muestran un avance significativo de Morena.Lo sucedido desató fuertes reacciones en redes sociales, donde ciudadanos expresan que “Querétaro está despertando” y que la vieja práctica del panismo de manipular procesos electorales ya no tiene cabida en la democracia mexicana.La autoridad electoral deberá pronunciarse sobre este incidente que pone en entredicho la transparencia y legalidad del proceso, y que podría marcar un precedente en la vida política del estado.

Www.elcambiodemexico.com