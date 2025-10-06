LocalNacional

Felicita García Harfuch a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

adminBy

Felicita omar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer año de gobierno, por su liderazgo y compromiso con la construcción de la paz en nuestro país.
Comentó que gracias a su visión al encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad y dirigir los trabajos del Gabinete de Seguridad, los homicidios dolosos se redujeron en 32% a nivel nacional.
Las instituciones de seguridad se fortalecen cada vez más, con el firme propósito de servir mejor a las y los mexicanos.
Así sus 365 días de la presidenta de México.
Que opinan.

