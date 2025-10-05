LocalNacional

Potentados tendrán que pagar sus impuestos.

Sheinbaum: La Ley de Amparo no debe servir para que potentados evadan impuestos

Durante un acto público realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la Ley de Amparo fue creada para proteger los derechos del pueblo, no para que los poderosos busquen evadir el pago de impuestos o el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado.

Sheinbaum señaló que su gobierno no permitirá privilegios fiscales ni el uso indebido de instrumentos legales destinados a favorecer a las élites económicas, reiterando que “todos deben contribuir como lo hace el pueblo”.

La mandataria destacó que el compromiso de su administración es garantizar justicia, igualdad y transparencia, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones.

Más de 400 mil personas acompañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Zócalo de la Cdmx.

