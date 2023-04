Javier Herrera Valles Esta firme que deben #VicenteFox como #FelipeCalderón deben responder a la justicia mexicana por haber utilizado las instituciones del Estado, para secuestrar al país, con su guerra solo lastimaron a la ciudadanía hay que recordar al gran policía de Felipe Calderón quien por cierto hizo caso omiso cuando le informaban en que andaba este ex secretario de seguridad pública Federal, ahora agarrando cualquier evento trágico para dañar este gobierno y que olviden los actos de corrupción. Hay algo que no podremos dejar atrás jamás, como olvidar puentes con ejecuciones diariamente, cabezas en calles de la ciudad, un Chihuahua lleno de muertes y una guerra que vivio este país en ese sexenio, la gente tenía terror de las autoridades en turno que tenían órdenes contra los que atacarán al Felipe Calderón, su hermana, su familia, todo aquel que decidiera hablar algo contra su gobierno, ahí vivimos la verdadera Dictadura. Solo quienes tenian amistad, sería más bien los panistas qué vivían en un país de tranquilidad. Hoy millones saben la historia por ello hoy sabemos quien debía cuidarnos #GarciaLuna está en una celda sin compañía y esperamos que pronto tenga a su lado a sus ex jefes. Www.elcambiodemexico.com

