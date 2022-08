FELIPE CALDERÓN ME DESTRUYÓ LA VIDA Y ACABO CON LA DE MI MADRE: SANDRA AVILA BELTRÁN.

UN NARCOTRAFICANTE PRESIDENTE ME DESTRUYÓ LA VIDA :SANDRA AVILA BELTRAN.

GARCÍA LUNA Y CALDERÓN ERAN SOCIOS.

Avila beltran, concedió una entrevista al canal Doble G de YouTube, ahí se soltó para, expresar lo que ella, cree que es su verdad donde el ex secretario de seguridad Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, esté siendo juzgado por varios delitos, mientras al jefe o su patrón Felipe Calderón no se ha llamado ni a declarar.

Tenemos algo claro: García Luna está siendo juzgado y se le han comprobado muchos delitos, fue de los principales colaboradores de Calderón, y por qué García Luna está siendo enjuiciado y Felipe Calderón no, si el era el jefe de García Luna el presidente y todos saben que eran socios.

Reiteró que fue falso el delito que se me imputó y del que quede absuelta tras siete años en la cárcel. “Por esa orden de aprehensión perdí a mi madre, muchos años en la cárcel, muchas cosas, entré a un lugar de sufrimiento que no lo deseo a nadie pero quiero decirle muy especialmente al ex presidente Felipe Calderón que su sexenio es el más sangriento, las estadísticas lo dicen, no lo digo yo, dicen las estadísticas, ha sido el más sangriento, donde hubo más violaciones de los derechos humanos y a la ley, yo le servi como su chivo expiatorio.

El ex presidente Calderón, me destruyó la vida, ganas de vivir. Destruyó a mi madre, le causó la muerte, a él quién lo juzga, quién lo castiga, por ser ex presidente, eso no le quita que sea un asesino y un narcotraficante. Dicen que hay ley divina, espero que así sea, termino.

Ávila Beltrán fue detenida en septiembre de 2007 por elementos de la Policía Federal en la Ciudad de México. Inicialmente se le procesó por delincuencia organizada, cargo del cual fue absuelta. Ahora está en la red de tik tok recuperando su vida, o lo que pueda para recuperar el tiempo perdido.



#elcambiodemexico #noticias #espectaculos #esoterismo #política #gobierno #municipio #presidente #México #elmundo #FelipeCalderon