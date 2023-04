Comenta Gerardo Fernández Noroña Lo que estamos discutiendo es una medida retórica que no está en realidad yendo al fondo de la matriz de violencia en contra de las mujeres y que está dando una herramienta al poder judicial corrompido que es del viejo régimen para que cualquier compañero, cualquier compañera, pueda ser sacado de la actividad política de por vida. Como siempre atento el político y pendiente de las formas de que buscan los opositores para intentar sacar del juego a políticos que no quieran en el gobierno o servicio público. Www.elcambiodemexico.com

