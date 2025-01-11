FERNÁNDEZ NOROÑA ES UN POLÍTICO DEL PUEBLO Y LA PRESIDENTA DE MÉXICO CONFIA EN EL COMO PARTE IMPORTANTE DE LA 4T, AUN EN SUS DIFERENCIAS DE OPINION EN QUITAR A PLURINOMINALES POR NO GANAR CON VOTOS SU INVESTIDURA Y SOLO OBTENER PODER
CON EL NOMBRAMIENTO POR AMISTAD O ECONÓMICO POR PARTE DE LÍDERES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
QUE MOTIVA AL SENADOR A DEFENDER ESTA VÍA DE DEDAZO PARA PONER DIPUTADOS Y SENADORES EN LAS CÁMARAS DE LEGISLADORES EN MÉXICO.
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Fernández Noroña esta en contra de quitar las plurinominales.
FERNÁNDEZ NOROÑA ES UN POLÍTICO DEL PUEBLO Y LA PRESIDENTA DE MÉXICO CONFIA EN EL COMO PARTE IMPORTANTE DE LA 4T, AUN EN SUS DIFERENCIAS DE OPINION EN QUITAR A PLURINOMINALES POR NO GANAR CON VOTOS SU INVESTIDURA Y SOLO OBTENER PODER
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