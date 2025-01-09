HAY ALGUN@S DEL MISMO GRUPO POLÍTICO DE LA PRESIDENTA DE MÉXICO QUE ESTÁN EN CONTRA DE QUITAR A ESTAS PERSONAS QUE VIVEN DE NUESTROS IMPUESTOS Y SOLO POR HACER PRESENCIA PARA GRITAR EN LAS CÁMARAS DE LEGISLADORES, BUSCAN SEGUIR GENERANDO PODER Y DINERO AUN PERDIENDO EN LAS VOTACIÓNES, COMO SUCEDIÓ CON MARKO CORTÉS, LILLY TELLEZ, ALITO MORENO, ENTRE MUCHOS MÁS.
QUE OPINAN, ESCRIBAN AQUÍ ABAJO SU COMENTARIO, ESTÁN A FAVOR CON LA DRA. Claudia Sheinbaum Pardo O EN CONTRA.
WWW.ELCAMBIODEMEXICO.COM
Deben desaparecer los plurinominales o no..
HAY ALGUN@S DEL MISMO GRUPO POLÍTICO DE LA PRESIDENTA DE MÉXICO QUE ESTÁN EN CONTRA DE QUITAR A ESTAS PERSONAS QUE VIVEN DE NUESTROS IMPUESTOS Y SOLO POR HACER PRESENCIA PARA GRITAR EN LAS CÁMARAS DE LEGISLADORES, BUSCAN SEGUIR GENERANDO PODER Y DINERO AUN PERDIENDO EN LAS VOTACIÓNES, COMO SUCEDIÓ CON MARKO CORTÉS, LILLY TELLEZ, ALITO MORENO, ENTRE MUCHOS MÁS.
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