Este 19 de mayo del 2023. La Secretaría de Marina tomó este viernes a la 6 A.M. El control de Ferrocarril del Sureste Ferrosur, después del decreto qué se publico en el Diario Oficial de la Federación se informa la expropiación inmediata de tres vías férreas de la empresa a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Por lo cual elementos de la Marina tomaron por sorpresa a los trabajadores de la estación, ya no se les permitió la entrada.

