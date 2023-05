Otra más de ministros del poder judicial.

Este tribunal supremo de justicia invalida el acuerdo que declara las obras del Gobierno de López Obrador como seguridad nacional Con ocho votos, el pleno considera inconstitucional el decreto que blindaba proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas por vulnerar el derecho al acceso a la información. No es una nota tan larga, para que sirve, si esto sucede a diario, sabemos que esta suprema corte esta del lado de la oposición o no entendería de que otra forma lo está haciendo, todo lo que hace es en contra del gobierno federal del presidente LÓPEZ OBRADOR.. Www.elcambiodemexico.com

