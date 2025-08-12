Fiscalía General de la República apelara sentencia de Israel Vallarta.

APELARA #FGR SENTENCIA DE ISRAEL VALLARTA POR DENUNCIAS ANTERIORES.
Si se confirma la resolución absolutoria en la apelación y en el eventual amparo, jurídicamente la sentencia quedaría firme y Vallarta ya no podría ser juzgado nuevamente por los mismos HECHOS.
Eso no significa que los secuestros no hayan ocurrido; significa que el tribunal no encontró pruebas suficientes para condenarlo.
En ese escenario, la FGR tendría que:
- Cerrar definitivamente el caso contra Vallarta por esos hechos.
- Explorar otras líneas de investigación para identificar a los responsables materiales e intelectuales.
- Atender a las víctimas con medidas de reparación y, si es posible, justicia a través de nuevos imputados.
Si no se encuentran responsables alternativos, para las víctimas y la sociedad quedará la percepción de impunidad, aunque jurídicamente el proceso haya seguido las reglas.
Este es precisamente uno de los retos que podría llegar a la Nueva Suprema Corte:
Revisar estándares probatorios.
Corregir deficiencias estructurales en investigaciones.
Marcar precedentes sobre cómo equilibrar garantías procesales y derechos de las víctimas.
si Vallarta queda libre en definitiva y no hay otros acusados, los secuestros quedarían oficialmente impunes, salvo que la FGR logre reabrir la investigación con nuevos Responsables.
Así las cosas.
