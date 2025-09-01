Fracasa marcha de Alessandra Rojo De la Vega.

La oposición y sus “influencers políticos”

En la política mexicana, la oposición parece haber encontrado un nuevo juguete: los influencers políticos. Personajes que, con cámara al frente y hashtag en mano, pretenden suplir la ausencia de estructura, ideas y liderazgo real.

El caso de #YoSoyLaResistencia es un buen ejemplo. En lugar de consolidarse como una movilización amplia, plural y con demandas claras, terminó orbitando alrededor de una sola persona: Alessandra. Todo se concentra en su figura, en su narrativa, en su protagonismo. Así, lo que debería ser una causa colectiva se convierte en un espectáculo individual.

El problema no es menor. La oposición, urgida de figuras que arrastren seguidores, confunde likes con votos, retuits con legitimidad y videos virales con liderazgo político. De ahí que sus movilizaciones luzcan frágiles: si el influencer se desgasta, el movimiento se apaga.

Mientras tanto, los partidos opositores ceden el espacio, incapaces de construir proyectos de fondo, dejando que la protesta se parezca más a un “fan club” que a un frente ciudadano serio.

En el fondo, lo que vemos es una oposición rehén de sus propios influencers: incapaz de articular un proyecto político sólido, termina atrapada en la lógica del protagonismo, del algoritmo y de la inmediatez. Y en ese escenario, lo que menos importa es México.